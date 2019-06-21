АРТ Ворота
Изготовление, монтаж и сервисное
обслуживание всех типов ворот

Привод SECTIONAL-750
Привод SECTIONAL-750
7 189,19 руб
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
150
Усилие, Н
750
Скорость открывания, м/с
0,1
Класс защиты IP
IP 20
Интенсивность использования, %
30 %
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Высота проема
до 2300 мм
Площадь секционных ворот, м²
до 10
Привод SECTIONAL-1000PRO
Привод SECTIONAL-1000PRO
6 945,95 руб
Масса ворот, кг
до 150
Напряжение питания, В
207-253
Режим ожидания, Вт
6
Усилие, Н
800/1000
Электродвигатель
Пошаговый (импульсный)
Двигатель, В
24В DC
Скорость открывания, м/с
0,1
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Предохранители
питание 2,5 А
Передача движения
цепь/ремень
Класс защиты IP
IP 20
Привод FAST-750
Привод FAST-750
9 846,81 руб
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
150
Усилие, Н
750
Скорость открывания, м/с
0,1-0,18
Класс защиты IP
IP 20
Интенсивность использования, %
30 %
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Высота проема
до 2300 мм
Площадь секционных ворот, м²
до 10
Привод потолочный Came VER до 2.7 м Тяговое усилие 1000Н
Привод потолочный Came VER до 2.7 м Тяговое усилие 1000Н
17 160,00 руб
Интенсивность использования, %
50 %
Класс защиты IP
IP 40
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
260
Скорость открывания, м/мин
6
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Привод SECTIONAL-800PRO
Привод SECTIONAL-800PRO
6 273,54 руб
Масса ворот, кг
до 150
Напряжение питания, В
207-253
Режим ожидания, Вт
6
Усилие, Н
800/1000
Электродвигатель
Пошаговый (импульсный)
Двигатель, В
24В DC
Скорость открывания, м/с
0,1
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Предохранители
питание 2,5 А
Передача движения
цепь/ремень
Класс защиты IP
IP 20
Привод потолочный Came VER до 2.25 м Тяговое усилие 1000Н
Привод потолочный Came VER до 2.25 м Тяговое усилие 1000Н
16 740,00 руб
Интенсивность использования, %
50 %
Класс защиты IP
IP 40
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
260
Скорость открывания, м/мин
6
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Привод потолочный Came VER до 2.25 м Тяговое усилие 1200Н
Привод потолочный Came VER до 2.25 м Тяговое усилие 1200Н
21 300,00 руб
Интенсивность использования, %
50 %
Класс защиты IP
IP 40
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
260
Скорость открывания, м/мин
6
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Привод самоблокирующийся Came EMEGA
Привод самоблокирующийся Came EMEGA
28 860,00 руб
Класс защиты IP
IP 50
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
200
Интенсивность использования, %
50 %
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Привод потолочный Came VER до 3.25 м Тяговое усилие 1200Н
Привод потолочный Came VER до 3.25 м Тяговое усилие 1200Н
22 500,00 руб
Интенсивность использования, %
50 %
Класс защиты IP
IP 40
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
260
Скорость открывания, м/мин
6
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Комплект привода SE-750KIT
Комплект привода SE-750KIT
9 556,26 руб
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
150
Усилие, Н
750
Скорость открывания, м/с
0,1
Класс защиты IP
IP 20
Интенсивность использования, %
30 %
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Высота проема
до 2300 мм
Площадь секционных ворот, м²
до 10
Комплект привода SECTIONAL-800PRO
Комплект привода SECTIONAL-800PRO
8 640,62 руб
Масса ворот, кг
до 150
Напряжение питания, В
207-253
Режим ожидания, Вт
6
Усилие, Н
800/1000
Электродвигатель
Пошаговый (импульсный)
Двигатель, В
24В DC
Скорость открывания, м/с
0,1
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Предохранители
питание 2,5 А
Передача движения
цепь/ремень
Класс защиты IP
IP 20
ПРИВОД SECTIONAL-1200
ПРИВОД SECTIONAL-1200
8 177,47 руб
Масса ворот, кг
до 220
Напряжение питания, В
207-253
Усилие, Н
1200
Двигатель, В
24 DC
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Скорость открывания, м/с
0,1
Класс защиты IP
IP 20
Интенсивность использования, %
30 %
Привод самоблокирующийся Came EMEGA Высокоинтенсивный
Привод самоблокирующийся Came EMEGA Высокоинтенсивный
43 140,00 руб
Класс защиты IP
IP 50
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
180
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Привод PA-500
Привод PA-500
5 960,00 руб
Напряжение питания, В
220-240
Потребляемая мощность, Вт
100
Усилие, Н
500
Скорость открывания, м/с
0,1
Площадь секционных ворот, м²
до 8
Масса ворот, кг
до 100
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Комплект привода SECTIONAL-1000PRO
Комплект привода SECTIONAL-1000PRO
9 684,88 руб
Масса ворот, кг
до 150
Напряжение питания, В
207-253
Режим ожидания, Вт
6
Усилие, Н
800/1000
Электродвигатель
Пошаговый (импульсный)
Двигатель, В
24В DC
Скорость открывания, м/с
0,1
Диапазон рабочих температур, °С
-20…+55
Предохранители
питание 2,5 А
Передача движения
цепь/ремень
Класс защиты IP
IP 20

Наши услуги

Специалисты компании "АРТ Ворота" осуществляют монтаж, ремонт и сервис: Ваших автоматических ворот, калиток, рольставней и автоматики быстро и качественно.

Более 18 лет на рынке автоматических ворот и шлагбаумов.

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Услуги

Автоматические ворота от «АРТ Ворота» - качество проверенное годами

Надобность в воротах есть всегда, вне зависимости от сферы использования – производство, склады, офисы, частная территория, гаражи и т.д. Современные технические и дизайнерские решения позволяют удовлетворить любые потребности заказчиков.

Не стоит забывать о владельцах автомобилей, которые серьезно относятся к выбору гаражных ворот. Основное их требование к конструкциям – надежность и долговечность. Кроме этого, следуя современным тенденциям, стала довольно популярна автоматизация процесса открывания/закрывания, что позволяет дистанционно ими управлять с помощью пульта или панели управления.

Наша компания «АРТ Ворота» предоставляет услуги по изготовлению, ремонту, а также сервисному обслуживанию с 2006 года, что позволило нам зарекомендовать себя как надежного изготовителя и поставщика только высококачественной продукции.  У нас вы сможете приобрести автоматические секционные ворота по выгодным ценам от следующих производителей: Алютех, DoorHanHörmann.

В случае индивидуального заказа мы можем предложить выезд специалиста на дом или объект, который осуществит замер для изготовления будущего изделия. Кроме этого, мастер примет во внимания все требования и пожелания заказчика.

Галерея наших работ

Наши преимущества

Гарантия качества

Гарантия качества

Весь товар сертифицирован
Оптимальный выбор

Оптимальный выбор

Низкие цены и широкий ассортимент
Всегда рядом

Всегда рядом

Гарантийное обслуживание и ремонт
Доставка в срок

Доставка в срок

Оперативная доставка и выгрузка товаров
Многлетний опыт

Многлетний опыт

Мы занимаемся установкой ворот более 12 лет!

Надежность

Надежность

Являемся официальным дистрибьютором фирм Alutech, Doorhan и Hermann
Профессионализм

Профессионализм

Квалифицированные монтажники с опытом работы не менее 5 лет
Удобство

Удобство

Вызов замерщика абсолютно бесплатно

Клиенты нашей компании

Виды ворот и дополнительное оборудование для них

В нашем каталоге вы сможете найти следующие виды ворот, которые применяются в зависимости от мест эксплуатирования:

Гаражные секционные ворота

Гаражные секционные ворота представляют собой конструкцию, где секции между собой соединяются петлями. Передвижение данных элементов осуществляется по специальным шинам. Преимуществом таких ворот является:

  • Существенная экономия пространства (перед гаражом и внутри его);
  • Надежная защита от различных видов воздействий (шум, окружающая среда);
  • Имеют высокую устойчивость ко взлому;
  • Обладают хорошей герметизацией;
  • Установка может производиться в практически любом подготовленном проеме;
  • Безопасны в использовании;

Красивый внешний вид, который может подойти к любому внешнему дизайну.

Промышленные ворота

Промышленные ворота являются большей версией гаражных, имея при этом большую массу, значительно увеличенный рабочий ресурс, возможность более частой эксплуатации, усиленные комплектующие. При необходимости заказчик может заказать пружины с повышенным уровнем износостойкости. Основные преимущества:

  • Отличные тепло- и звукоизолирующие свойства;
  • Продолжительный срок службы;
  • Все компоненты комплектации выполнены из нержавеющего металла;
  • Имеют отличную герметичность, которая заключается в применении специальных материалов с требуемым уровнем ветроустойчивости и отсутствия возможности пропускания сквозняков.

Наиболее часто их устанавливают на различных производствах, автомойках и т.д., где имеется большой поток габаритных грузовых авто.

Откатные ворота

Откатные ворота представляют собой конструкцию, где полотно не открывается наружу или во внутрь, а двигается в любую из сторон вдоль имеющегося забора. Для этого устанавливают ролики, снизу на которые заводится несущая рама.

При необходимости, мы предлагаем большой выбор электроприводов, как для всех представленных видов ворот, так и для классических распашных вариаций. Данные электрические двигатели при получении соответствующего сигнала выполнят процесс закрытия/открытия через пульт или специальную панель управления.

Вся предложенная автоматика производится соответствующими заводами, с которыми мы сотрудничаем очень продолжительное время.

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Особенности нашей компании

Собственное производство дает возможность контролировать каждый этап изготовления ворот, исключая вероятность возникновения создания некачественной продукции. Мы предлагаем своим клиентам возможность индивидуального заказа ворот под «ключ», что позволит в итоге получить именно ту конструкцию, которую хотел заказчик. Наши конструкторы и технологи учтут все его пожелания и требования, выполнив заказ в точно указанные сроки.

Преимущества сотрудничества с нами:

  • Высокий уровень сервисного обслуживания;
  • Профессиональный подход к любой поставленной задаче;
  • Учтем все требования клиента;
  • Применение только современного технического оснащения при изготовлении, ремонте или обслуживании продукции;
  • Консультации от специалистов по любому вопросу касательно наших товаров;
  • Выбор наиболее удобного для вас способа оплаты;
  • Своевременная доставка и установка ворот в заранее указанные сроки.

Купить секционные ворота в Москве можно у нас по доступным и выгодным ценам. Узнать подробную информацию сможете у наших менеджеров по телефону или написав нам на электронный ящик.

 

Автоматические ворота купить в Москве от производителя

Сегодня без ограждения въезда в помещение или на частную территорию обойтись невозможно. Но всегда хочется сделать его максимально комфортным, и для этого предлагаем купить автоматические ворота в Москве по выгодной цене.

Приобретение автоматических ворот значительно упростит въезд на территорию и уменьшит затраты времени и сил.

Особенности и преимущества автоматических ворот

Особенности и преимущества автоматических ворот

Такие системы обладают большим рядом преимуществ, среди которых:

  1. Активная защита территории от проникновения.
  2. Высокий уровень прочности и защита от взлома.
  3. Автоматическое открытие ворот, что не требует затрат сил и времени на ручной труд.
  4. Управление с небольшого карманного или стационарного пульта.
  5. При работе ворота практически не издают шума.
  6. Такая система обладает доступной стоимостью, и не сильно отличается от стандартных ворот.

Это далеко не все преимущества ворот, но в целом оценить их можно только самостоятельно используя подобную систему.

Какие виды ворот изготавливает наша компания?
АРТ Ворота
Изготовление, монтаж и сервисное
обслуживание всех типов ворот

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Наши контакты

г.Москва, ул.Островитянова, д.27, корп.3