Привод SECTIONAL-750
Привод SECTIONAL-1000PRO
Привод FAST-750
Привод потолочный Came VER до 2.7 м Тяговое усилие 1000Н
Привод SECTIONAL-800PRO
Привод потолочный Came VER до 2.25 м Тяговое усилие 1000Н
Привод потолочный Came VER до 2.25 м Тяговое усилие 1200Н
Привод самоблокирующийся Came EMEGA
Привод потолочный Came VER до 3.25 м Тяговое усилие 1200Н
Комплект привода SE-750KIT
Комплект привода SECTIONAL-800PRO
ПРИВОД SECTIONAL-1200
Привод самоблокирующийся Came EMEGA Высокоинтенсивный
Привод PA-500
Комплект привода SECTIONAL-1000PRO
Наши услуги
Специалисты компании "АРТ Ворота" осуществляют монтаж, ремонт и сервис: Ваших автоматических ворот, калиток, рольставней и автоматики быстро и качественно.
Более 18 лет на рынке автоматических ворот и шлагбаумов.
Автоматические ворота от «АРТ Ворота» - качество проверенное годами
Надобность в воротах есть всегда, вне зависимости от сферы использования – производство, склады, офисы, частная территория, гаражи и т.д. Современные технические и дизайнерские решения позволяют удовлетворить любые потребности заказчиков.
Не стоит забывать о владельцах автомобилей, которые серьезно относятся к выбору гаражных ворот. Основное их требование к конструкциям – надежность и долговечность. Кроме этого, следуя современным тенденциям, стала довольно популярна автоматизация процесса открывания/закрывания, что позволяет дистанционно ими управлять с помощью пульта или панели управления.
Наша компания «АРТ Ворота» предоставляет услуги по изготовлению, ремонту, а также сервисному обслуживанию с 2006 года, что позволило нам зарекомендовать себя как надежного изготовителя и поставщика только высококачественной продукции. У нас вы сможете приобрести автоматические секционные ворота по выгодным ценам от следующих производителей: Алютех, DoorHan, Hörmann.
В случае индивидуального заказа мы можем предложить выезд специалиста на дом или объект, который осуществит замер для изготовления будущего изделия. Кроме этого, мастер примет во внимания все требования и пожелания заказчика.
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Многлетний опыт
Мы занимаемся установкой ворот более 12 лет!
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Виды ворот и дополнительное оборудование для них
В нашем каталоге вы сможете найти следующие виды ворот, которые применяются в зависимости от мест эксплуатирования:
Гаражные секционные ворота представляют собой конструкцию, где секции между собой соединяются петлями. Передвижение данных элементов осуществляется по специальным шинам. Преимуществом таких ворот является:
- Существенная экономия пространства (перед гаражом и внутри его);
- Надежная защита от различных видов воздействий (шум, окружающая среда);
- Имеют высокую устойчивость ко взлому;
- Обладают хорошей герметизацией;
- Установка может производиться в практически любом подготовленном проеме;
- Безопасны в использовании;
Красивый внешний вид, который может подойти к любому внешнему дизайну.
Промышленные ворота являются большей версией гаражных, имея при этом большую массу, значительно увеличенный рабочий ресурс, возможность более частой эксплуатации, усиленные комплектующие. При необходимости заказчик может заказать пружины с повышенным уровнем износостойкости. Основные преимущества:
- Отличные тепло- и звукоизолирующие свойства;
- Продолжительный срок службы;
- Все компоненты комплектации выполнены из нержавеющего металла;
- Имеют отличную герметичность, которая заключается в применении специальных материалов с требуемым уровнем ветроустойчивости и отсутствия возможности пропускания сквозняков.
Наиболее часто их устанавливают на различных производствах, автомойках и т.д., где имеется большой поток габаритных грузовых авто.
Откатные ворота представляют собой конструкцию, где полотно не открывается наружу или во внутрь, а двигается в любую из сторон вдоль имеющегося забора. Для этого устанавливают ролики, снизу на которые заводится несущая рама.
При необходимости, мы предлагаем большой выбор электроприводов, как для всех представленных видов ворот, так и для классических распашных вариаций. Данные электрические двигатели при получении соответствующего сигнала выполнят процесс закрытия/открытия через пульт или специальную панель управления.
Вся предложенная автоматика производится соответствующими заводами, с которыми мы сотрудничаем очень продолжительное время.
Особенности нашей компании
Собственное производство дает возможность контролировать каждый этап изготовления ворот, исключая вероятность возникновения создания некачественной продукции. Мы предлагаем своим клиентам возможность индивидуального заказа ворот под «ключ», что позволит в итоге получить именно ту конструкцию, которую хотел заказчик. Наши конструкторы и технологи учтут все его пожелания и требования, выполнив заказ в точно указанные сроки.
Преимущества сотрудничества с нами:
- Высокий уровень сервисного обслуживания;
- Профессиональный подход к любой поставленной задаче;
- Учтем все требования клиента;
- Применение только современного технического оснащения при изготовлении, ремонте или обслуживании продукции;
- Консультации от специалистов по любому вопросу касательно наших товаров;
- Выбор наиболее удобного для вас способа оплаты;
- Своевременная доставка и установка ворот в заранее указанные сроки.
Купить секционные ворота в Москве можно у нас по доступным и выгодным ценам. Узнать подробную информацию сможете у наших менеджеров по телефону или написав нам на электронный ящик.
Автоматические ворота купить в Москве от производителя
Сегодня без ограждения въезда в помещение или на частную территорию обойтись невозможно. Но всегда хочется сделать его максимально комфортным, и для этого предлагаем купить автоматические ворота в Москве по выгодной цене.
Приобретение автоматических ворот значительно упростит въезд на территорию и уменьшит затраты времени и сил.
Особенности и преимущества автоматических ворот
Такие системы обладают большим рядом преимуществ, среди которых:
- Активная защита территории от проникновения.
- Высокий уровень прочности и защита от взлома.
- Автоматическое открытие ворот, что не требует затрат сил и времени на ручной труд.
- Управление с небольшого карманного или стационарного пульта.
- При работе ворота практически не издают шума.
- Такая система обладает доступной стоимостью, и не сильно отличается от стандартных ворот.
Это далеко не все преимущества ворот, но в целом оценить их можно только самостоятельно используя подобную систему.
Какие виды ворот изготавливает наша компания?
Автоматические ворота, купить в Москве которые можно у нас, представлены в трех разновидностях, в частности:
- Гаражные.
- Откатные.
- Промышленные.
Отметим, что наша компания самостоятельно изготавливает только откатные ворота, остальные типы также представлены в ассортименте, но для их сборки используются комплектующие и фурнитура сторонних производителей, в частности:
- Alutech
- DoorHan
- Hormann
Автоматические гаражные ворота
В каталоге магазина представлено несколько типов таких ворот, в частности:
- Секционные.
- Рулонные.
- Откатные секционные.
- Подъёмно-поворотные.
Каждый из них способен обеспечить надежную защиту и изоляцию постройки. Но, если вы решили купить автоматические гаражные ворота, то стоит тщательно подходить к выбору. И желательно проконсультироваться с нашим специалистом, который поможет подобрать необходимый тип в зависимости от индивидуальных условий дальнейшей эксплуатации.
Отметим, что наиболее популярными считаются секционные и рулонные. Первые являются потолочными и не занимают пространство гаража, вторые же вовсе скручиваются в рулон над входом и обеспечивают полную пространственную свободу, не занимая даже места под потолком.
Но, прежде чем купить автоматические ворота для гаража, посоветуйтесь со специалистом.
Откатные ворота
Такой тип применяется в основном для обеспечения защиты въезда на территорию. Если вы решили купить автоматические откатные ворота, то для вас откроются следующие особенности:
- Экономия пространства, поскольку они не занимают его.
- Автоматическое открытие.
- Отсутствие ограничений по высоте транспорта.
И отметим, что это единственный вариант для обеспечения въезда на промышленную территорию, поскольку только такие ворота не ограничивают возможную высоту автотранспорта.
Потому, для организации въезда на территорию они станут лучшим вариантом.
Промышленные ворота
И последним типом становятся промышленные ворота, купить которые можно в компании «ЕвроВорота» по выгодной цене.
Среди них можно найти ворота любого типа, включая уже рассмотренные варианты, только в больших габаритах и эксплуатационных характеристиках. Но, для промышленного сектора также возможна установка скоростных ворот, для максимально быстрого открытия и закрытия. Особенно важно это при обустройстве помещений, которые нуждаются в хорошей теплоизоляции.