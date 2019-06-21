Автоматические ворота от «АРТ Ворота» - качество проверенное годами

Надобность в воротах есть всегда, вне зависимости от сферы использования – производство, склады, офисы, частная территория, гаражи и т.д. Современные технические и дизайнерские решения позволяют удовлетворить любые потребности заказчиков.

Не стоит забывать о владельцах автомобилей, которые серьезно относятся к выбору гаражных ворот. Основное их требование к конструкциям – надежность и долговечность. Кроме этого, следуя современным тенденциям, стала довольно популярна автоматизация процесса открывания/закрывания, что позволяет дистанционно ими управлять с помощью пульта или панели управления.

Наша компания «АРТ Ворота» предоставляет услуги по изготовлению, ремонту, а также сервисному обслуживанию с 2006 года, что позволило нам зарекомендовать себя как надежного изготовителя и поставщика только высококачественной продукции. У нас вы сможете приобрести автоматические секционные ворота по выгодным ценам от следующих производителей: Алютех, DoorHan, Hörmann.

В случае индивидуального заказа мы можем предложить выезд специалиста на дом или объект, который осуществит замер для изготовления будущего изделия. Кроме этого, мастер примет во внимания все требования и пожелания заказчика.